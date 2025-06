Voucher di sollievo per le famiglie numerose richieste fino al 4 agosto

Se fai parte di una famiglia numerosa a Piacenza, questa è la tua occasione per ricevere un aiuto concreto! Dal 30 giugno al 4 agosto, puoi presentare la richiesta per il voucher di sollievo 160, un sostegno pensato per alleviare le spese delle famiglie con almeno 4 figli conviventi e a carico. Non perdere questa opportunità: assicurati di inviare la domanda entro i termini e beneficiare di questa importante misura di supporto.

Si apre lunedì 30 giugno, il bando per la richiesta dei voucher di sollievo rivolti alle famiglie numerose: un contributo erogato dal Comune e destinato ai nuclei che abbiano almeno 4 figli conviventi e a carico fiscale, compresi i minori in affido, purché residenti a Piacenza almeno da tre anni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

