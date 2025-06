Volturara Irpina celebra l’arte casearia | tre giorni di gusto tradizione e divertimento

Volturara Irpina si anima dal 18 al 20 luglio con l’arte casearia, trasformando Piazza Roma in un vivace laboratorio a cielo aperto. Un’occasione unica per scoprire tradizioni antiche, deliziarsi con formaggi pregiati e immergersi in tre giorni di gusto, divertimento e cultura. Non perdere questa festa di sapori autentici, dove il passato si fonde con l’innovazione, creando un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della buona tavola.

Dal 18 al 20 luglio Piazza Roma si trasforma in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per accogliere una nuova edizione dell’evento dedicato all’arte casearia. Tre giorni imperdibili per appassionati di formaggi e prodotti tipici, durante i quali mastri casari provenienti da tutta la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: arte - casearia - giorni - volturara

Festa del Casaro 2025 a Volturara Irpina; Festa del Casaro a Volturara Irpina: sagra, degustazioni e produzione di latticini dal vivo.