Volontari per l’ambiente nuove regole e formazione | approvato il regolamento regionale

Un passo fondamentale verso una comunità più consapevole e attiva: la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un regolamento che valorizza i volontari ambientali, definendo regole chiare e percorsi formativi innovativi. Ora, cittadini appassionati possono partecipare con ancora maggiore entusiasmo e competenza alla tutela del nostro territorio. Un’opportunità unica per chi desidera fare la differenza: scopri come diventare protagonista della salvaguardia dell’ambiente e contribuire a un futuro più sostenibile.

