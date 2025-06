volley una mattinata intensa e di confronto con tante giovani la campionessa azzurra sarah fahr tra i ragazzi al camping florenz

Un mattino ricco di energia e ispirazione si è svolto al Camping Florenz di Lido degli Scacchi, dove la campionessa olimpica Sarah Fahr ha incontrato giovani atlete del Comacchio Volley. Tra scambi di esperienze, consigli e sorrisi, Sarah ha dimostrato ancora una volta perché è un'icona della pallavolo italiana. Un'occasione unica per le future campionesse di avvicinarsi al sogno, lasciando il segno e alimentando la passione per questo meraviglioso sport.

Giovedì 26 giugno scorso si è tenuto nella sala conferenze del Camping Florenz di Lido degli Scacchi l’incontro con Sarah Fahr, campionessa olimpica e simbolo della pallavolo italiana, riservato alle atlete della squadra locale del Comacchio Volley. Sarah Fahr milita nel ruolo di centrale nella Imoco Volley Conegliano, campione del mondo in carica, campione d’Europa in carica, campione d’Italia in carica, detentore della Coppa Italia e detentore della Supercoppa italiana. La campionessa è stata prodiga di consigli verso le giovani pallavoliste, ha condiviso aneddoti, rivelato segreti e suggerito strategie di gioco e di preparazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net