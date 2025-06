Volley l’Italia schianta gli Stati Uniti 3-0 in Nations League

L’Italia del volley continua a stupire: alla Now Arena di Chicago, di fronte a un pubblico caloroso, gli azzurri conquistano la sesta vittoria nella Nations League, battendo gli Stati Uniti con un netto 3-0. Una prestazione impressionante che conferma il valore e la determinazione della nostra squadra. Con questa vittoria, l’Italia si assesta al terzo posto nella classifica generale, dimostrando di essere una delle forze più temute del torneo.

L'Italia maschile del volley ottiene la sesta vittoria nella Nations League e conquista il terzo posto nella classifica generale. Una fantastica Italia si regala la sesta vittoria nella VNL e conquista il terzo posto nella classifica generale. Gli azzurri, infatti, ieri sera alla Now Arena di Chicago, gremita in ogni ordine di posto, hanno battuto i padroni di casa degli Stati Uniti al termine di un match spettacolare, conclusosi 3-0 (25-21, 25-22, 25-18).