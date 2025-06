Volley l’Italia risale in Nations League | la nuova classifica passo verso la Final Eight

I Campioni del Mondo dimostrano di essere in ottima forma, risalendo con determinazione nella classifica della Nations League. Con sei vittorie su otto incontri, l’Italia si avvicina sempre di più alla final eight, confermandosi come una delle squadre più forti e temute del torneo. La strada verso la conquista continua, e il pubblico italiano può sognare in grande: i nostri azzurri sono pronti a scrivere un’altra straordinaria pagina di storia nel volley internazionale.

L’Italia ha collezionato sei vittorie nelle prime otto partite nella Nations League di volley maschile: dopo i tre successi ottenuti a QuĂ©bec City (contro Bulgaria, Germania e Argentina), gli azzurri si sono replicati a Chicago regolando nell’ordine Polonia, Cina e USA. I Campioni del Mondo hanno perso soltanto contro Francia e Brasile nelle prime due settimane della fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale itinerante. I ragazzi del CT FefĂ© De Giorgi hanno risalito perentoriamente la classifica generale grazie all’affermazione ottenuta nella notte contro gli Stati Uniti e ora si trovano al terzo posto della graduatoria con all’attivo sei successi (17 punti), soltanto alle spalle di Brasile (7 affermazioni, 20 punti) e della Polonia (6 vittorie, 18 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia risale in Nations League: la nuova classifica, passo verso la Final Eight

