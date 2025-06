Volley Galassi e Porro dopo il 3-0 agli USA | Trasformato il ko con il Brasile in energia positiva Non ci poniamo limiti

Dopo il sorprendente ko contro il Brasile, la Nazionale Italiana di volley ha risposto con forza e determinazione, conquistando una vittoria travolgente contro gli USA. La squadra di Ferdinando De Giorgi, protagonista di un match di altissimo livello a Chicago, si issa al terzo posto nella classifica generale della VNL 2025, dimostrando che, con energia e carattere, non ci sono limiti ai nostri Azzurri. È il momento di credere ancora più forte nel sogno mondiale!

L’ Italia centra la sesta vittoria nella VNL 2025 e sale al terzo posto nella classifica generale della competizione. Gli Azzurri, alla Now Arena di Chicago, hanno vinto in maniera netta contro i padroni di casa degli Stati Uniti al termine di un match di altissimo livello, concluso con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-18). La nazionale, capeggiata da Ferdinando De Giorgi, si è prontamente rifatta dopo la sconfitta al tie-break contro il Brasile, mettendo in scena una ottima prestazione. A questo punto, quindi, la situazione in graduatoria generale vede al comando il Brasile con 7 vittorie (20 punti), quindi seconda posizione per la Polonia con 18 punti (6 successi), mentre in terza troviamo l’Italia con 17 punti (6 vittorie). 🔗 Leggi su Oasport.it