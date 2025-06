Volley femminile

Il campionato di volley femminile si è concluso, lasciando molte emozioni e qualche rammarico per la A.p. Pallavolo Certaldo. Con un bilancio di 4 vittorie e 24 sconfitte, le ragazze hanno dato tutto sul campo, conquistando tre delle quattro vittorie nella prima metà della stagione. Nonostante il passo falso finale, questa esperienza rappresenta un punto di partenza per future sfide e miglioramenti. Ora, l’obiettivo è tornare più forti e determinati per la prossima stagione.

Si è chiuso il campionato di , girone A, e la A.p. Pallavolo Certaldo ha concluso mestamente il suo percorso al penultimo posto con 9 punti, frutto di 4 vittorie e 24 sconfitte. Per la cronaca le 4 vittorie sono state tre nel girone di andata: a Montelupo, alla terza (1-3), in casa alla sesta contro la squadra di Castelnuovo Berardenga (3-2), alla undicesima in casa contro il Bisonte di Firenze (3-2) e una sola nel girone di ritorno, alla quindicesima a Siena contro la Chianti Banca (2-3). Evidentemente c'è stato un calo nella seconda parte del campionato, forse dovuto all'atmosfera dell'ambiente che contava di disputare un campionato più ricco di soddifazione.

