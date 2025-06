Volley femminile Velasco sembra aver risolto il problema della banda Turchia e Brasile le rivali più serie verso i Mondiali?

Volle femminile: Velasco sembra aver trovato la chiave per superare le sfide di Turchia e Brasile, rivali serie in vista dei Mondiali. Houston, avevamo un problema… e in sole due settimane, Julio Velasco ha dimostrato ancora una volta di avere la visione lunga. La sua decisione di non convocare Caterina Bosetti, anche dopo un’annata complicata, testimonia il suo approccio strategico e determinato. Riuscirà questa mossa a portare l’Italia alla vittoria?

Houston, avevamo un problema. E sono bastate due settimane per risolverlo, quel problema, e anche stavolta Julio Velasco aveva visto lungo, se non lunghissimo. Fu abbastanza diffuso lo stupore di addetti ai lavori e non quando il tecnico azzurro disse alla presentazione delle attivitĂ delle Nazionali che non avrebbe piĂą convocato Caterina Bosetti, reduce da un’annata non semplice al Vakifbank ma pur sempre icona del volley femminile italiano e nemmeno troppo “vecchia”. Si è aperto in quel momento il dibattito su quale schiacciatrice avrebbe potuto sostituire Bosetti in diagonale con Sylla, che, proprio come Caterina un anno fa, ha pronte le valigie e un biglietto aereo verso Istanbul, ma il tecnico azzurro aveva ben chiara in mente la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it