Volley femminile Montelupo annata da dimenticare Si riparte dalla serie D con fiducia

Tuttavia, non tutto è perduto: la Montelupo Città della Ceramica si prepara a ripartire con rinnovata fiducia dalla Serie D, pronta a scrivere un nuovo capitolo di crescita e passione nel volley femminile. Un'occasione per lasciarsi alle spalle un’annata difficile e riaffermare il proprio entusiasmo sul campo. La nostra squadra è determinata a risalire la china, puntando a risultati migliori nel futuro prossimo.

Si è concluso il campionato di volley femminile, girone A, e la Montelupo Città della Ceramica ha dovuto subire il risultato di arrivare all'ultimo posto in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie e 26 sconfitte. Le due vittorie sono state all'ottava contro la P.Larghi di Colle di Val d'Elsa (3-1) e alla diciottesima a Certaldo, vincendo il derby con la Pallavolo Certaldo (1-3). Inutile dire che la delusione è stata palpabile, sia nella squadra che nella dirigenza e soprattutto nel pubblico. E' pur vero che la squadra, confrontando i roster dell'annata precedente e di questa annata, è stata profondamente rinnovata.

