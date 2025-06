Voli nel caos nel Nord-Ovest | disagi e polemiche

Una mattinata da incubo per i passeggeri del Nord-Ovest italiano, colpiti da un blackout di circa due ore che ha bloccato 320 voli tra arrivi e partenze, lasciandoli senza adeguate informazioni. La causa? Una grave anomalia tecnica che ha messo in crisi la regolare operatività degli aeroporti lombardi e piemontesi, scatenando disagi e polemiche sul sistema di gestione del traffico aereo. Ma cosa si nasconde dietro questa emergenza improvvisa?

Due ore di paralisi nei cieli del Nord-Ovest. Stop temporaneo per centinaia di voli, passeggeri lasciati senza informazioni. Mattinata da incubo per i passeggeri in transito negli aeroporti del Nord-Ovest italiano. Una grave anomalia tecnica ha costretto ENAV, l'Ente Nazionale Assistenza al Volo, a sospendere per circa due ore l'operatività su 320 voli tra arrivi e partenze. Lo stop ha coinvolto principalmente i cieli sopra la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, ma ha generato ripercussioni a catena anche su rotte nazionali e internazionali. Scali come Milano Malpensa, Torino Caselle e Genova Cristoforo Colombo sono andati in tilt tra le 7.