Vlahovic Juventus il serbo si impunta! Secco no a quella proposta proveniente dall’Arabia Saudita Il mercato bianconero rischia di rimanere bloccato?

Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo della Juventus, ha deciso di rifiutare con fermezza una proposta proveniente dall'Arabia Saudita, rischiando di bloccare il mercato bianconero. La situazione si fa intricata: il suo contratto di un anno a 12 milioni netti lo lega ancora alla Juventus, ma le possibilitĂ di una cessione sembrano sempre piĂą lontane. La destinazione futura di Vlahovic potrebbe influenzare profondamente il destino dei bianconeri in questa sessione di mercato.

