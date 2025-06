Vlahovic-Juventus dalla rescissione allo scambio sul mercato | decisione già presa

Il futuro di Dusan Vlahovic si deciderà presto, tra rinnovi, rescissioni e possibili scambi di mercato. La Juventus, alle prese con una delicata fase di gestione, cerca di trovare la soluzione migliore per il proprio attacco, mentre il centravanti serbo continua a rifiutare offerte da Turchia e Arabia Saudita. La ‘grana’ Vlahovic tiene banco, e il calciomercato si prepara a sorprese che potrebbero cambiare le carte in tavola, con il Milan pronto a inserirsi.

Sono settimane decisive per il futuro di Dusan Vlahovic: è arrivata la decisione sul centravanti serbo La ‘grana’ Vlahovic continua a rallentare il mercato in entrata della nuova Juventus di Comolli. Come noto, infatti, il serbo non rinnova al ribasso il contratto in scadenza a giugno 2026 e – almeno per il momento – continua a rifiutare Turchia ed Arabia Saudita. Juventus tra David e la ‘matassa’ Vlahovic: e il Milan resta in agguato. La decisione sul serbo (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, Vlahovic rimane fuori dal progetto Juve: la nuova dirigenza spinge per trovare un acquirente per l’attaccante, che adesso ha una valutazione inferiore ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it