Vlahovic Juventus c’è tensione | al rientro in Italia l’incontro che deciderà il futuro del serbo I possibili scenari

Dusan Vlahovic, il talentuoso centravanti della Juventus, torna in Italia tra tensioni e incognite. L’incontro che si terrà a breve deciderà il suo futuro, con scenari che potrebbero rivoluzionare il progetto bianconero. La questione è calda e il tempo stringe: quale strada prenderà la Juventus con il serbo? Scopriamo insieme le possibili evoluzioni di questa intricata situazione.

per quanto riguarda il centravanti. L'edizione odierna di Tuttosport ha dedicato ampio spazio alla situazione legata a Dusan Vlahovic, legato alla Juventus da un contratto fino al 30 giugno 2026 che certamente non verrà rinnovato. Secondo quanto riportato dal quotidiano al termine del Mondiale per Club una volta che i bianconeri faranno rientro in Italia ci sarà un incontro che potrà decidere il futuro del serbo. Il dg Comolli farà di tutto per cedere l'ex Fiorentina.