Vlahovic Juve la dirigenza vuole evitare quello scenario | svelato l’obiettivo del club bianconero per l’estate Cosa filtra sull’attaccante serbo

La Juventus si muove con strategia serrata per blindare Dusan Vlahovic, evitando che il suo contratto scada e aprendo così a incertezze future. L’obiettivo del club bianconero è chiaro: mantenere l’attaccante serbo in rosa anche nella prossima stagione, valorizzandone il ruolo e stabilizzando il reparto offensivo. Ecco cosa filtra sulle mosse della Juve e cosa ci aspetta nell’estate che si apre.

Vlahovic Juve, il club vuole evitare quello scenario. Ultime novità sul futuro dell’attaccante bianconero. Il calciomercato Juve vuole evitare che Vlahovic vada in scadenza di contratto, restando quindi in rosa anche nella prossima stagione. Oggi infatti scatta il “bonus fedeltà” che porta l’ingaggio del centravanti serbo fino a 12 milioni di euro per la stagione 2025-2026. La Juve, che non vorrebbe corrispondere a Vlahovic quella cifra, spera nel mercato per risolvere i suoi problemi: l’obiettivo rimane la cessione. A riferirlo è Sport Mediaset. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, la dirigenza vuole evitare quello scenario: svelato l’obiettivo del club bianconero per l’estate. Cosa filtra sull’attaccante serbo

In questa notizia si parla di: juve - vuole - evitare - vlahovic

Del Piero Juve, la rivelazione: «Per tornare alla Juventus vuole quel ruolo!». L’annuncio che fa sognare i tifosi - Del Piero torna a far sognare i tifosi della Juventus con un annuncio che accende i cuori bianconeri.

#Vlahovic-#Juve, tensione alle stelle: lo scenario che nessuno vuole augurarsi Vai su X

#calciomercato. Vlahovic vuole restare e ferma il mercato della Juve. Il numero 9 bianconero non intende rinnovare al ribasso e blocca l'arrivo dell'ex Lille David. In casa Toro Ricci ai saluti: andrà al Milan Vai su Facebook

Le ragioni di Dusan Vlahovic, il cruccio Juventus per una cessione divenuta paradossale: quanto guadagna da oggi; Vlahovic complica i piani di mercato Juve: Nico Gonzalez e Douglas Luiz sacrificabili per arrivare a David; Vlahovic può finire fuori rosa alla Juve, blocca il mercato in entrata: rapporti sempre più tesi.

Sportmediaset - La Juve vuole evitare che Vlahovic vada in scadenza - La Juventus è sempre alle prese con la "grana" Vlahovic: come riportato da "Sportmediaset", i bianconeri vorrebbero evitare che l'attaccante classe 2000 della nazionale serba possa andare in scadenza ... Si legge su tuttojuve.com

Juventus, si mette malissimo: “Vlahovic ha deciso” - In casa Juventus l'aria che tira è tutto, tranne che positiva in relazione a Vlahovic. Lo riporta msn.com