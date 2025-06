vivo X200 FE in Italia | Flagship in formato compatto fotocamera ZEISS e 5 anni di aggiornamenti

Vivo X200 FE in Italia rappresenta il flagship compatto che unisce potenza, fotografia Zeiss e design premium, offrendo un’esperienza di altissimo livello in un corpo maneggevole. Dopo il successo di X200 Pro, questa novità risponde alle esigenze del mercato italiano con 5 anni di aggiornamenti garantiti. Presentato oggi a Milano, segna un passo importante per Vivo nel nostro Paese, rafforzando la presenza online con il nuovo canale Amazon e partnership strategiche.

Dopo il successo di X200 Pro, l'azienda cinese risponde alle esigenze del mercato italiano con il lancio di vivo X200 FE (Flagship Experience), uno smartphone che concentra potenza, fotografia avanzata e design premium in un corpo compatto e maneggevole. Presentato oggi a Milano, il dispositivo segna un passo cruciale per l'azienda in Italia, accompagnato dall'apertura del canale ufficiale su Amazon e da un rafforzamento della partnership con WINDTRE.

