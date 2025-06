' ViviParco 2025' | foto iconiche e giornalismo d' inchiesta nella prima giornata

Il vivace inizio di Viviparco 2025 promette un'immersione tra foto iconiche e giornalismo d'inchiesta, che aprono le porte alla prima giornata dedicata a scoprire come arte e natura possano dialogare in modo sorprendente. Martedì 1 luglio, Villa Giraffa si trasforma in un palcoscenico di emozioni, dove cultura e ambiente si fondono per creare un’esperienza indimenticabile. La rassegna si preannuncia un viaggio stimolante nel cuore del Parco, pronto a sorprenderti ad ogni passo.

Parte¬†marted√¨ 1 luglio 'ViviParco', la rassegna culturale ambientale dove musica, libri, teatro, fotografia e danza dialogano con il Parco, alla ricerca di una sinergia tra le bellezze artistiche e naturali. Location della prima giornata √®¬†Villa Giraffa con il suo giardino, uno dei luoghi di San. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: viviparco - prima - giornata - iconiche

'ViviParco 2025': foto iconiche e giornalismo d'inchiesta nella prima giornata; 'ViviParco 2025': foto iconiche e giornalismo d'inchiesta nella prima giornata; Notizie di Stazzema - Stazzema.

ViviParco 2025: si parte a luglio. Tra foto iconiche, libri e cibo locale - Ci siamo, martedì cominciano gli appuntamenti di " ViviParco " la rassegna culturale ambientale dove musica, libri, teatro, fotografia e danza dialogano con il Parco di San Rossore, alla ricerca di un ... msn.com scrive

Olimpiadi, le pagelle degli Azzurri nella prima giornata: Ganna da oscar (9), amara Fiamingo (4), Samele iconico (8) - Il Messaggero - Samele iconico (8) domenica 28 luglio 2024, 00:18 - Lo riporta ilmessaggero.it