Viviano avverte la Fiorentina | Dal mercato serve fisicità Con Fazzini Fagioli e Bernabé ora manca solo Biancaneve

Emiliano Viviano lancia un richiamo alla Fiorentina: il mercato si fa serrato e la squadra necessita di maggiore fisicità. Con Fazzini, Fagioli e Bernabè già arrivati, ora manca solo il tocco finale per rafforzare il reparto e affrontare al meglio la stagione. La piazza viola deve essere pronta a sostenere questa sfida, perché il futuro dipende anche dalla solidità fisica dei suoi interpreti. E Biancaneve? Forse arriva proprio lì!

2025-06-30 19:57:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Filippo Caroli 30 giu 2025, 21:57 Ultimi aggiornamenti: 30 giu 2025, 21:57 L’ex portiere della Fiorentina commenta il mercato viola e avverte la piazza sulla mancanza di fisicità che sta emergendo in queste ore Emiliano Viviano è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Bruno dove ha commentato le manovre e le operazioni che la Fiorentina sta svolgendo in chiave mercato in queste ore. Queste le sue parole: “A me piacciono sia Fazzini che Viti, ma la Fiorentina ha preso due giocatori appena retrocessi con l’Empoli. Anche Dzeko è stato un grande colpo, ma se dovesse partire Kean dovrai andare a fare un colpo alla Kean, come hai fatto lo scorso anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com