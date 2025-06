Vivere San Lazzaro Estate | il programma dal 3 al 19 luglio

Vivere San Lazzaro Estate trasforma il panorama cittadino in un palcoscenico unico, offrendo dal 3 al 19 luglio cinque concerti in location sorprendenti. Tra panorami mozzafiato e atmosfere suggestive, questa rassegna musicale promette di coinvolgere i visitatori in un’esperienza indimenticabile, all’insegna della buona musica e dello spirito di scoperta. Scopri con noi un’estate all’insegna di cultura, natura e emozioni da vivere e condividere.

Banda Brisca @ Vivere Estate GRATIS Sabato 28 giugno 2025 @ san Lazzaro di Savena (BO) Vai su Facebook

