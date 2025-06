vittoria ceretti strappa il vestito rubato alla ex del fidanzato dicaprio

Nel mondo dello spettacolo e dei grandi eventi, ogni dettaglio conta. Recentemente, l’attenzione si è accesa su Vittoria Ceretti, che ha fatto parlare di sé strapparando il vestito dell’ex di Leonardo DiCaprio, mentre Venezia si prepara a vivere un altro capitolo di glamour con il matrimonio da favola di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra scandali, romanticismo e lusso sfrenato, la città lagunare si conferma il palcoscenico ideale per storie da sogno e colpi di scena.

Il matrimonio da favola di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia si è ufficialmente concluso, lasciando dietro di sé una scia di glamour e gossip. Tre giorni di festeggiamenti a dir poco faraonici, stimati in decine di milioni di dollari, che hanno consacrato l'unione tra il fondatore di Amazon e l'ex giornalista. Tra gondole, location esclusive e ospiti illustri, non è mancato qualche dietro le quinte curioso, condiviso direttamente dalle star. Una di queste è stata Vittoria Ceretti, accompagnata dal fidanzato Leonardo DiCaprio. La top ha catturato l'attenzione con un imprevisto fashion e una "scopiazzata" che non è passata inosservata.