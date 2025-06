Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio non si nascondono in Italia le foto della coppia al matrimonio di Jeff Bezos

In Italia, l'ultima apparizione di Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio ha fatto parlare tutti: i due non si nascondono più! Coppia fissa da due anni, hanno condiviso un momento speciale al matrimonio di Jeff Bezos. La loro presenza spontanea e naturale ha acceso l’interesse dei fan e dei paparazzi. Scopriamo insieme come questa coppia sta ridefinendo il loro rapporto e lasciando tutti senza parole. Continua a leggere.

Hanno ormai smesso di nascondersi Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti. L’attore e la modella, che fanno coppia fissa da circa due anni, hanno partecipato insieme al matrimonio di Jeff Bezos con Laurel Sanchez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da favola con star come Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti.

