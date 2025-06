Vita sempre più cara | a giugno aumenti del 3,1% per il carrello della spesa Esplodono anche i costi per le vacanze

La vita quotidiana si fa sempre più cara, con i rincari che colpiscono anche il carrello della spesa e le vacanze estive. A giugno, i prezzi dei beni alimentari, delle cure per la casa e della persona sono aumentati del 3,1%, con un’accelerazione significativa rispetto ai mesi precedenti. Un trend che mette sotto pressione le famiglie italiane, costrette a rivedere le proprie spese. Ma quali saranno gli effetti di questa inflazione crescente?

La spesa quotidiana diventa sempre più cara. A giugno, secondo le stime preliminari dell' Istat, i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona sono cresciuti del +3,1% su base annua, contro il +2,7% di maggio. È l'accelerazione più netta degli ultimi mesi, ed è trainata in particolare dai prodotti alimentari e bevande analcoliche, che segnano un +3,7%. L'inflazione generale invece è salita solo di un decimo di punto, dal +1,6 al +1,7%. Ma mentre gli indici headline rassicurano, la realtà del carrello della spesa racconta altro: sono le spese obbligate – cibo, igiene, beni essenziali – a trainare i rincari, colpendo in pieno soprattutto chi non può scegliere se comprare o meno.

