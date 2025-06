Visto climatico per gli abitanti di Tuvalu arcipelago destinato a sparire per il cambiamento climatico

Immaginate un piccolo arcipelago nel cuore del Pacifico, chiamato Tuvalu, con appena 10.600 abitanti. Questo paradiso di isole coralline e atolli sta affrontando una minaccia senza precedenti: il riscaldamento globale e l’innalzamento degli oceani stanno lentamente sommergendo le sue terre. Entro il 2050, metà della capitale Funafuti potrebbe essere sott’acqua, e prima del 2100, quasi tutto il patrimonio di questa comunità rischia di scomparire. Un dramma ambientale che ci riguarda tutti, e che richiede azioni immediate.

Immaginate un piccolo arcipelago nel cuore del Pacifico, chiamato Tuvalu, con appena 10.600 abitanti. Questo paradiso di tre isole coralline e atolli sta affrontando una minaccia senza precedenti: il riscaldamento globale e l'innalzamento degli oceani stanno lentamente ma inesorabilmente sommergendo le sue terre. Secondo le previsioni, entro il 2050 metà della capitale Funafuti, un atollo, sarà sott'acqua, e prima del 2100 quasi tutto l'arcipelago potrebbe essere sommerso. Per cercare di affrontare questa emergenza, il governo di Tuvalu ha deciso di collaborare con l'Australia, creando un programma innovativo chiamato "Pacific Engagement Visa".

