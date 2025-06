Visite guidate musica e arte | l' estate in città è tutta da vivere anche in compagnia di grandi nomi come Ermal Meta

L’estate a Ravenna si anima con un ricco calendario di visite guidate, musica e arte, offrendo esperienze indimenticabili tra storia, cultura e divertimento. Dai suggestivi tour di Mosaico di Notte alle coinvolgenti serate di Ravenna Bella di Sera, grandi nomi come Ermal Meta arricchiscono questa stagione speciale. Un’estate tutta da vivere, in compagnia di emozioni e suggestioni che resteranno nel cuore di cittadini e visitatori. Non perdere l’occasione di immergerti in questa straordinaria atmosfera.

Anche per l’estate 2025 a Ravenna è in programma un calendario di eventi serali: dalle visite guidate di Mosaico di Notte agli appuntamenti musicali di Ravenna Bella di Sera, sono tante le iniziative pensate per cittadini e turisti. Il cartellone è promosso dall’assessorato al Turismo in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: visite - guidate - estate - musica

Palazzo Reale e Villa Pignatelli, aperture serali e visite guidate al laboratorio di restauro della reggia - Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo di Villa Pignatelli offrono aperture serali straordinarie.

Circeo da Amare 2025 Musica, arte, cultura e spettacolo per un’estate tutta da vivere! ? Per tutta l'estate San Felice Circeo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto: concerti, mostre, visite guidate, performance live, trekking archeologico, meditazione, Vai su Facebook

Visite guidate, musica e arte: l'estate in città è tutta da vivere, anche in compagnia di grandi nomi come Ermal Meta; Sere d'estate in centro a Ravenna: tornano musica dal vivo e aperture straordinarie dei monumenti; #Sibarinprogress, l’estate musicale al Parco Archeologico di Sibari.

Sere d’estate in centro a Ravenna: tornano musica dal vivo e aperture straordinarie dei monumenti - Aperture straordinarie di monumenti e musei, visite guidate, musica e spettacoli dal vivo: sono queste le attrazioni del cartellone delle iniziative serali pensate da Ravenna per l'estate di residenti ... Secondo ravennaedintorni.it

Da Mosaico di Notte a Ravenna Bella di Sera: presentati tutti gli appuntamenti serali per la ricca estate cittadina - Anche per l’estate 2025 a Ravenna è in programma un ricco calendario di eventi serali: dalle visite guidate di Mosaico di Notte agli appuntamenti musicali ... Lo riporta ravennanotizie.it