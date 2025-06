Visita guidata serale alla scoperta del Duomo di Santa Tecla e della Pala del Tiepolo

Giovedì 17 luglio, immergetevi in un’affascinante visita guidata serale al Duomo di Santa Tecla e alla splendida pala del Tiepolo. Un’occasione unica per scoprire i segreti, la storia e le meraviglie artistiche di questo straordinario monumento, illuminato dalla luce della sera. Accompagnati da una storica d’arte, vivrete un’esperienza indimenticabile tra architettura e capolavori, lasciandovi conquistare dal fascino di un patrimonio di rara bellezza. Non mancate!

Giovedì 17 luglio venite con noi Alla scoperta del Duomo di Este! La visita serale permetterà a tutti i partecipanti di conoscere i segreti e la storia di questo luogo unico nel suo genere per la sua architettura e per i tesori artistici che lo caratterizzano. Accompagnati da una storica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Visita guidata serale alla scoperta del Duomo di Santa Tecla e della Pala del Tiepolo il 17 luglio 2025

