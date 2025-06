Visita guidata alla Palazzina cinese gioiello nato dal genio del barone Benedetto Lombardo della Scala

Immergetevi in un viaggio nel passato alla scoperta della magnifica palazzina cinese, capolavoro del Barone Benedetto Lombardo della Scala, e rivivete l’eleganza dell’epoca borbonica in Sicilia. Un’esperienza unica tra mode sfarzose, dame chic e sapori autentici che delizieranno i sensi. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da questa avventura senza tempo, tra storia, cultura e tradizioni che ancora oggi affascinano. Pronti a scoprire un mondo tutto da esplorare?

Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone? Preparatevi a scoprirlo in un'avventura che vi catapulterà in un'epoca di mode sfarzose, con dame in abiti eleganti e gentiluomini vanitosi. La cucina? Un trionfo di sapori: arancini croccanti, cassate irresistibili e profumi di agrumi nell'aria.

