Virtus settimana decisiva | parte la volata Vildoza | Sono qui anche per Ivanovic

Una settimana decisiva per la Virtus, che si prepara alla grande volata finale: tra l’arrivo di Vildoza e il supporto di Ivanovic, la squadra bianconera punta a consolidare la sua rosa per difendere con determinazione il titolo di campione d’Italia. La sfida è aperta, e ogni dettaglio può fare la differenza: è arrivato il momento di scendere in campo con rinnovato entusiasmo e ambizione.

La Virtus prova a dare l'accelerata decisiva al suo mercato. Sarà una settimana importante in casa bianconera, impegnativa ma che potrebbe sciogliere gli ultimi nodi e dare una dimensione ancor già chiara della squadra che proverà a difendere il titolo di campione d'Italia conquistato meno di 2 settimane fa nella finalissima con Brescia. Il direttore generale Paolo Ronci è al lavoro per completare la rosa da mettere a disposizione di coach Dusko Ivanovic. Ci sono ruoli playmaker su tutti ben coperti, altri, l'ala piccola, invece tutta ancora da coprire, posizioni da chiarire e un bilanciamento tra giocatori italiani e stranieri da vagliare.

