Violenze su medici e operatori sanitari | si insedia l' Osservatorio regionale

Per contrastare con efficacia le violenze ai danni di medici e operatori sanitari, si è insediato oggi l’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (ORSEPS). Situato nella sede del Dipartimento Salute della Regione Puglia, questo nuovo strumento mira a rafforzare la tutela e il rispetto per chi lavora ogni giorno per la nostra salute, promuovendo un ambiente di lavoro più sicuro e sereno.

Si è insediato oggi, nella sede del Dipartimento Salute della Regione Puglia, l'ORSEPS, l'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie. Uno strumento che, spiega la Regione Puglia in una nota, vuole rappresentare "una risposta istituzionale e.

