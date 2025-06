Violenza in carcere a Ferrara Cucchi Avs | Fallimento dello Stato di diritto

L’orrore che si è consumato nel carcere di Ferrara rappresenta un fallimento grave dello stato di diritto e dei sistemi di tutela delle persone più vulnerabili. La denuncia di una detenuta transgender, che aveva cercato invano un trasferimento per paura, mette in luce le crepe di un sistema che deve essere urgentemente riformato. È tempo di agire con decisione: la sicurezza e i diritti dei detenuti non sono negoziabili.

"Quanto accaduto nel carcere di Ferrara è aberrante: una detenuta transgender, che aveva chiesto invano il trasferimento, proprio perché non si sentiva al sicuro, ora denuncia di aver subito uno stupro di gruppo all'interno della cella". A intervenire sul tema è la senatrice di Avs Ilaria Chicchi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Orrore in carcere a Ferrara, stuprata una detenuta trans - Un'altra tragica pagina si aggiunge alla difficile storia delle carceri italiane, con una denuncia che rischia di scuotere l'intera opinione pubblica.

