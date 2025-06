Violenza contro gli operatori sanitari si insedia l' osservatorio regionale

La crescente violenza contro gli operatori sanitari ha trovato una risposta decisa con l’istituzione dell’Osservatorio regionale. Questo strumento rappresenta un impegno condiviso per tutelare chi lavora in prima linea, rafforzando la prevenzione e promuovendo interventi efficaci. Oggi, nella sede del Dipartimento Salute della Regione, si dà il via a un nuovo capitolo di tutela e rispetto, perché la sicurezza nei servizi sanitari è un diritto di tutti.

Una risposta istituzionale e corale al fenomeno della violenza contro gli operatori sanitari, un punto fermo che rimarca l’importanza della prevenzione per reagire e trovare risposte di efficacia per gli operatori, i cittadini e i pazienti. Oggi, nella sede del Dipartimento Salute della Regione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

