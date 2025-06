Violento scontro tra due auto nella notte

Spettacolare e drammatico scontro tra due auto sulla strada statale 155 di Alatri, nella notte. L’incidente, avvenuto intorno alle 22:30 nei pressi del centro commerciale 'Le Pigne', ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma i soccorritori sono intervenuti tempestivamente per gestire le conseguenze di questo violento impatto, che ha messo a dura prova la sicurezza della zona.

Brutto incidente nella tarda serata di domenica sulla strada statale 155 in territorio del comune di Alatri, nel nord della provincia di Frosinone. Per cause ancora in corso di accertamento verso le 22 e 30 all'altezza del centro commerciale 'Le Pigne' auto si sono scontrate in modo molto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

