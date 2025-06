Violento frontale sulla strada del mare | caos e feriti coinvolti anche bambini

Un terribile incidente lungo la strada del mare tra Torre Pali e Pescoluse ha sconvolto il cuore della provincia salentina. Due auto si sono scontrate frontalmente in un impatto violento, scatenando caos, fiamme e feriti, tra cui anche bambini. La scena di devastazione ha lasciato la comunitĂ sgomenta, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per gestire l'emergenza. La tragedia sottolinea quanto sia fondamentale la sicurezza sulle nostre strade, ricordandoci di guidare sempre con prudenza e attenzione.

TORRE PALI-PESCOLUSE (Salve) – Uno scontro violento frontale tra due auto sulla strada del mare e un caos di lamiere e fuoco in questo ultimo giorno di giugno: è grave l’incidente avvenuto attorno alle 13 sulla provinciale 91, la litoranea che collega le marine di Pescoluse e Torre Pali. In. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

