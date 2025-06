Violenta esplosione in un appartamento a Torino | 5 feriti

Una notte di paura a Torino, dove un’esplosione in un appartamento in via Nizza 389 ha scosso la città. Cinque persone sono rimaste ferite, mentre un possibile disperso aggiunge inquietudine alla tragedia. Calcinacci e auto danneggiate testimoniano la potenza dell’incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La comunità si chiede ora cosa abbia causato questa drammatica esplosione e quali siano le conseguenze a lungo termine.

Torino, 30 giugno 2025 – Un’esplosione in appartamento, poi l’incendio. Cinque feriti, un possibile disperso: calcinacci in strada e auto danneggiate. I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.15, in via Nizza 389, per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre unità abitative. Secondo quanto riferito dal comando provinciale, sono stati soccorsi tre adulti e due ragazzi, uno dei quali ha riportato gravi ustioni. Sono in corso ulteriori operazioni di ricerca per un eventuale disperso. Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Violenta esplosione in un appartamento a Torino: 5 feriti

#Torino, #esplosione in centro città, interessato un appartamento al 6º piano di un palazzo e abitazioni vicine: soccorsi 3 adulti e 2 ragazzi feriti, 8 squadre #vigilidelfuoco al lavoro dalle 3.15. In corso ricerche per escludere il coinvolgimento di altre persone [#3 Vai su X

ULTIM’ORA Esplosione in un appartamento a Torino nella notte: le fiamme hanno fatto crollare il tetto. Ci sarebbero almeno 5 feriti, si cerca un disperso Vai su Facebook

