Violenta esplosione in un appartamento a Torino | 5 feriti uno è grave

Una violenta esplosione in un appartamento di Torino ha sconvolto la notte, provocando cinque feriti e danni estesi alla zona. La scena si è conclusa con calcinacci in strada e auto danneggiate, mentre i soccorritori dei vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. La comunità è ancora sotto shock, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica emergenza che potrebbe nascondere un disperso.

Torino, 30 giugno 2025 – Un’esplosione in appartamento, poi l’incendio. Cinque feriti, un possibile disperso: calcinacci in strada e auto danneggiate. I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.15, in via Nizza 389, per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre unitĂ abitative. Secondo quanto riferito dal comando provinciale, sono stati soccorsi tre adulti e due ragazzi, uno dei quali ha riportato gravi ustioni. Sono in corso ulteriori operazioni di ricerca per un eventuale disperso. Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Violenta esplosione in un appartamento a Torino: 5 feriti, uno è grave

