Vincono 25mila euro alla lotteria degli scontrini ma il premio viene loro negato | cosa è successo a una coppia lombarda

Una coppia lombarda si è trovata di fronte a un grande sogno sfumato: il loro premio di 25mila euro alla Lotteria degli scontrini le è stato negato, nonostante la loro convinzione di aver vinto. La vicenda, che ha suscitato scalpore, evidenzia le sfide e le incertezze di questo innovativo sistema promosso dal governo. Resta da chiedersi: cosa è successo realmente a questa coppia e quali implicazioni ha questa storia per i partecipanti?

Milano, 30 giugno 2025 – Per ora non potranno incassare i 25mila euro che sostengono di aver vinto alla Lotteria degli scontrini, il concorso ideato dal governo per incentivare l’utilizzo di moneta elettronica e simili. Una coppia di cittadini lombardi si è vista respingere il ricorso presentato al Tar riguardo una loro presunta vincita al concorso a estrazione collegato al programma Italia Cashless. La vicenda è stata resa nota dall'agenzia specializzata Agipronews, che ne ha riepilogato le tappe. Il primo reclamo. I due sostengono di aver partecipato regolarmente alla lotteria e di aver vinto un premio di 25mila euro a seguito di un acquisto del valore di 22,83 euro presso un supermercato di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vincono 25mila euro alla lotteria degli scontrini ma il premio viene loro negato: cosa è successo a una coppia lombarda

In questa notizia si parla di: 25mila - euro - lotteria - scontrini

