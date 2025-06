VinciCasa centrato il premio da 500mila euro

Milano si conferma capitale della fortuna, con un incredibile colpo di scena: un fortunato vincitore di soli 2 euro conquista 500mila euro! Il premio, frutto di una combinazione vincente nel gioco Win For Life di Sisal, permette al fortunato di riscuotere subito 200 mila euro e di investire il resto in un sogno immobiliare. Un’occasione da non perdere che cambia la vita in un battito di ciglia.

La fortuna premia Milano: il "5" realizzato con 2 euro. Il vincitore del gioco della famiglia Win For Life di Sisal riscuoterà 200mila euro che potrà utilizzare subito, il resto della somma è dedicata all'acquisto dell'immobile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - VinciCasa, centrato il premio da 500mila euro

In questa notizia si parla di: euro - vincicasa - centrato - premio

Vincicasa, 500mila euro a Messina: si tratta della 215esima casa vinta dalla nascita del gioco - La fortuna bussa a Messina: un fortunato giocatore ha vinto 500.000 euro con VinciCasa, segnando la 215esima casa dall'inizio del gioco.

VinciCasa, centrato il premio da 500mila euro; VinciCasa, a Milano un fortunato giocatore vince 500mila euro. E con 300mila ci compra una casa; VinciCasa: a Milano gioca schedina di pochi euro, ne vince 500mila (e con 300mila si compra casa).

VinciCasa, centrato il premio da 500mila euro - che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e ... ilgiornale.it scrive

VinciCasa, a Milano un fortunato giocatore vince 500mila euro. E con 300mila ci compra una casa - 179 di sabato 28 giugno è stata vinta una casa più 200mila euro grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia ‘Wi ... Come scrive msn.com