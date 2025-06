VinciCasa a Milano un fortunato giocatore vince 500mila euro E con 300mila ci compra una casa

Milano si conferma ancora una volta città fortunata, con un vincitore che ha conquistato 500mila euro grazie a VinciCasa, il gioco che trasforma i sogni in realtà. Con 300mila euro, può già immaginare la sua nuova casa, mentre altri 200mila lo aspettano per realizzare progetti ancora più grandi. La fortuna è arrivata nel punto di vendita di via Fratelli Bronzetti, lasciando tutti senza parole: chi sarà il prossimo a tentare la sorte?

Milano, 30 giugno 2205 – La dea bendata ha baciato Milano. Nell'estrazione n. 179 di sabato 28 giugno è stata vinta una casa più 200mila euro grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia ‘Win for Life’ di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il "5" è stato centrato a Milano nel punto di vendita Sisal Bar Tabacchi in via Fratelli Bronzetti, 26, con la combinazione 3 – 7 – 11 – 13 - 17. Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 216 le case assegnate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - VinciCasa, a Milano un fortunato giocatore vince 500mila euro. E con 300mila ci compra una casa

