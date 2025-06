Vince 50mila euro con un ‘gratta e vinci’ da 10 | ‘colpaccio’ alla tabaccheria Del Corto di Viareggio

Una vincita da sogno ha scosso Viareggio: una signora ha aggiudicato ben 50mila euro con il ‘Gratta e Vinci’ da 10 euro ‘Un’estate al mare’ alla tabaccheria Del Corto. Un colpo di fortuna che ha lasciato tutti senza parole, dimostrando ancora una volta come la sorte possa sorridere nei momenti più inattesi. E così, tra emozioni e sorprese, questa vincita straordinaria si aggiunge alle storie di grandi sogni diventati realtà.

Viareggio, (Lucca), 30 giugno 2025 - Una bella somma. Emozione sabato scorso nella tabaccheria Del Corto del viale dei Tigli, a Viareggio. Una signora ha vinto la bellezza di 50mila euro col 'gratta e vinci' da 10 euro 'Un'estate al mare'. "Pensare - racconta il titolare Lorenzo Del Corto, - che lì per lì non se n'era manco accorta. Il terminale però mi ha subito avvisato che, per quel biglietto, la vincita superava i 10mila euro. Sono dunque andato a verificare meglio ed ho notato che la cliente, un po' distrattamente, non aveva finito di grattare tutto il tagliando. Così, abbiamo finito l'operazione insieme".