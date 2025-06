Vin Diesel anticipa il ritorno del personaggio di Paul Walker in Fast & Furious 11

Roma, 30 giugno 2025 – Vin Diesel ha fatto un’anticipazione emozionante: il ritorno di Paul Walker nel capitolo finale di Fast & Furious, previsto per aprile 2027. Durante il FuelFest in California, l’attore ha condiviso con i fan la sua speranza di rendere omaggio al compianto collega e amico. La saga si prepara a sorprendere ancora, mantenendo viva la memoria di un’icona del cinema d’azione. Ecco cosa ci aspetta.

Roma, 30 giugno 2025 – Vin Diesel ha lasciato intendere che Brian O'Conner, il personaggio interpretato dal compianto Paul Walker, tornerà nel capitolo finale della saga Fast & Furious, previsto per aprile 2027. Fast & Furious: le tre condizioni di Vin Diesel. L'attore, nei giorni scorsi, ha partecipato al FuelFest, un evento dedicato agli appassionati di motori in California, dove è stato affiancato da Tyrese Gibson e da Cody Walker, fratello di Paul. Durante un breve intervento, Diesel ha condiviso alcuni dettagli sullo stato dei lavori di Fast 11 e ha fatto un'importante rivelazione che ha entusiasmato i fan: "Lo studio mi ha chiesto: 'Vin, possiamo avere il finale di Fast & Furious nell'aprile del 2027?'", ha raccontato.

Fast & furious 11: vin diesel annuncia il ritorno di brian o’conner - Il franchise Fast & Furious, amatissimo da milioni di appassionati, si prepara a sorprendere ancora una volta.

