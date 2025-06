Villa Pamphilj indagine per possibile truffa allo Stato finanziamento 800mila € per Stelle della notte film di Kaufmann mai realizzato

Villa Pamphili torna sotto i riflettori: si indaga su un possibile caso di truffa da oltre 800mila euro legata al finanziamento del film "Stelle della Notte" di Kaufmann, mai realizzato. La Procura di Roma ha richiesto documenti al MIC per verificare la destinazione dei fondi pubblici e accertare eventuali reati. Un'indagine che potrebbe svelare veritĂ sorprendenti sulla gestione dei soldi pubblici e sulla tragica morte di Anastasia Trofimova.

La Procura di Roma ha chiesto al MIC tutta la documentazione relativa al progetto per accertare se i fondi siano stati effettivamente erogati, a chi siano finiti e se sussistano gli estremi per configurare il reato di truffa ai danni dello Stato L'indagine sulla morte di Anastasia Trofimova e.

Francis Kaufmann, il 46enne attualmente arrestato in Grecia e sospettato dell'omicidio della compagna russa Anastasia e della figlia, entrambe trovate cadavere a Villa Pamphili, aveva ottenuto nel 2020 un tax credit di 863.595,90 euro per la produzione cine Vai su Facebook

