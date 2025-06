Villa Pamphili spunta una nuova ipotesi sul film fantasma di Kaufmann

Villa Pamphili torna al centro dell’attenzione con una nuova ipotesi sul misterioso film di Kaufmann. La Procura ha recentemente acquisito documenti riguardanti i fondi, pari a 863 mila euro in tax credit, destinati alla produzione di "Stelle della notte". Un dettaglio che potrebbe svelare nuovi retroscena e aprire nuovi scenari sul progetto cinematografico più enigmatico degli ultimi tempi. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intrigante vicenda.

La Procura ha acquisito i documenti relativi ai fondi - pari a 863 mila euro in forma di tax credit - per la realizzazione di "Stelle della notte". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Villa Pamphili, spunta una nuova ipotesi sul film "fantasma" di Kaufmann

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - spunta - ipotesi

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Spunta l’ipotesi di un nome per la donna trovata morta a Villa Pamphilj insieme a sua figlia. Si sarebbe fatta chiamare Stella. La sua identità è ancora ignota. Vai su Facebook

Villa Pamphili, spunta una nuova ipotesi sul film fantasma di Kaufmann; La donna di Villa Pamphilj si faceva chiamare Stella: Rexal Ford cercava location per film dopo la sua morte; Omicidio a Roma: donna e neonata trovate morte a Villa Pamphili. La possibile dinamica dei delitti e le ricerche fra le persone scomparse.

Villa Pamphili, spunta una nuova ipotesi sul film "fantasma" di Kaufmann - Novità sul caso del duplice omicidio di Villa Pamphili che vede indagato Francis Kaufmann ... Riporta ilgiornale.it

Villa Pamphili, giallo della madre e figlia uccise: spunta l’ipotesi di un parto clandestino a Malta - Il misterioso caso della madre e figlia uccise nel parco di Villa Pamphili a Roma si arricchisce di un dettaglio inquietante: la bambina potrebbe essere nata in modo clandestino a Malta, senza alcuna ... Come scrive msn.com