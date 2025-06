Villa Pamphili si indaga anche su film di Kaufmann | ipotesi truffa Stato da 800mila euro

Villa Pamili si trasforma nel centro di un mistero ancora più intricato, coinvolgendo ora anche il regista Francis Kaufmann. Le indagini si allargano su ipotesi di truffa da 800mila euro, mentre sullo sfondo si staglia il tragico duplice omicidio della famiglia Trofimova. Un caso che tiene con il fiato sospeso, tra segreti sepolti e nuove piste da seguire, lasciando tutti in attesa di scoprire la verità.

(Adnkronos) – Si potrebbe aprire un nuovo fronte di indagine sul caso di Francis Kaufmann. L'uomo è accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili, a Roma. I pm capitolini, dopo aver acquisito dal Mic i documenti relativi ai fondi pari a 863mila . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

