Villa Pamphili la vita inventata di Kaufman | le foto con Trofimova e la bimba erano in una casa per sacerdoti

Nel cuore di Villa Pamphili si snoda un mistero avvolto da bugie e segreti, tra foto svelate e verità negate. La vicenda di Kaufman e delle sue menzogne rischia di sconvolgere ancora di più una storia già intricata, lasciando chi ascolta con il fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa inquietante trama e come si evolve il caso. Continua a leggere.

Suor Rosalba, responsabile di una struttura per sacerdoti in zona Vaticano, ha spiegato di non aver mai visto Anastasia e la piccola Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili. Alcuni scatti inviati alla mamma in Russia le immortalano in un cortile con vista San Pietro. L'ennesima bugia di Kaufman. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ultima messinscena di Kaufman sono le foto felici scattate ad Anastasia che tiene per mano la loro bambina, poi ecco anche lui ritratto con la piccola in braccio. Sullo sfondo le palazzine residenziali con vista Cupolone sulla collinetta di via Piccolomini

