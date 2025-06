Villa Pamphili indagini su possibile truffa di Kauffman per fondi film

Una nuova intricata indagine si apre a Villa Pamphili, intrecciando il mistero dell’omicidio di Anastasia Trofimova e di sua figlia Andromeda con un sospetto caso di truffa riguardante il film “Stelle della Notte”. Coordinati dal procuratore Cascini e dal pm Verdi, gli inquirenti cercano di fare luce su un possibile raggiro ai danni dello Stato, che potrebbe svelare un lato oscuro del mondo cinematografico. La verità sta emergendo, e le risposte promettono di scuotere le fondamenta di questo affascinante caso.

Un nuovo filone d’inchiesta verrà aperto e affiancato a quello principale che riguarda l’omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 7 giugno scorso a Villa Pamphili, a Roma. Al centro delle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Antonio Verdi, ci sarebbe una possibile truffa ai danni dello Stato legata al film “Stelle della Notte”, mai arrivato nelle sale ma al quale era stato concesso un finanziamento pubblico, sotto forma di ‘tax credit’. Il presunto autore del progetto sarebbe proprio Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, attualmente detenuto in Grecia con l’accusa di duplice omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, indagini su possibile truffa di Kauffman per fondi film

Tredici progetti, dodici film e un solo set realmente allestito. È l’inquietante bilancio della Coevolutions Srl, società romana guidata da Marco Perotti, E nel mezzo, anche un ruolo chiave nella truffa da 863 mila euro legata a Stelle della notte, il film inesistente d Vai su Facebook

