Il panorama culturale italiano si distingue per il suo impegno alla trasparenza e alla legalità. Quando la procura avvia un'inchiesta, come quella sui finanziamenti al film di Kaufmann, emerge una rete di controlli che rassicura e rafforza la fiducia nel sistema. La magistratura svolge un ruolo fondamentale nel garantire che ogni risorsa pubblica sia gestita con responsabilità. Questa attenzione costante rappresenta un baluardo per la cultura e il suo sviluppo sostenibile.

“Preoccupato per l’inchiesta della procura sui finanziamenti del ministero al film di Kaufmann? No, perché ogni volta che si muove la Procura è molto rassicurante. Da una parte significa che il nostro sistema di controlli funziona, lo abbiamo inasprito e saremo sempre più rigorosi nei controlli e nelle sanzioni, ed è sempre confortante sapere che. È la magistratura che verifica, controlla e segnala”. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine della presentazione degli obiettivi raggiunti con il Pnrr agli studios di Cinecittà. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, Giuli: “Inchiesta su Kaufmann? Quando si muove Procura è rassicurante”

