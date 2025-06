Villa Pamphili Anastasia Trofimova e figlia Andromeda nel giardino del Centro Missionario Canossiano il 24 maggio Suor Rosalba | Mai viste qui

Nel suggestivo scenario di Villa Pamphili, il 24 maggio si sono svolte immagini che hanno attirato l’attenzione: Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda sono state fotografate nel giardino del Centro Missionario Canossiano. Tuttavia, suor Rosalba ha subito chiarito che né la giovane donna né la bambina sono mai stati ospiti della struttura. Una vicenda che solleva domande e curiosità sul vero motivo di quelle immagini.

Suor Rosalba ha smentito con che la giovane donna e sua figlia avessero mai soggiornato nella struttura: “Le foto sono state scattate qui da noi, ma non abbiamo mai visto questa donna e la sua bambina" Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda sono state immortalate nel cortile del Centro Mis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphili, Anastasia Trofimova e figlia Andromeda nel giardino del Centro Missionario Canossiano il 24 maggio, Suor Rosalba: “Mai viste qui”

In questa notizia si parla di: figlia - anastasia - trofimova - andromeda

Villa Pamphili, donna dalla Russia a ?Chi l?ha visto??: «È mia figlia Anastasia la sconosciuta trovata morta» - Un mistero avvolge Villa Pamphili a Roma, dove la sconosciuta Anastasia, una giovane donna arrivata dalla Russia, è stata trovata senza vita.

L’uomo è accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Arrestato in Grecia, sarà interrogato a Roma. Si dichiara innocente: «Parlerò con il mio avvocato» Vai su Facebook

#VillaPamphili Via libera della Corte d'Appello greca all'estradizione di #Kaufmann. L'uomo è accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 7 giugno nel parco romano. L'estradizione dovrebbe avvenire entro la pross Vai su X

Villa Pamphili: Anastasia inviava foto da Roma alla mamma in Russia. Da dove le scattava?; Omicidi a Villa Pamphili, la madre di Anastasia Trofimova: «Mia figlia aveva una carriera brillante qui in Russia, ha lasciato il lavoro per andare a vivere con Rexal Ford, che l’ha isolata da tutti; Omicidi Villa Pamphilj, si cerca trolley nel Tevere. Oggi udienza su estradizione Kaufmann.

Kaufmann ha dormito a Villa Pamphili per 15 giorni con Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda. La testimone: «Era ubriaco, lei terrorizzata» - Continuano le indagini sul duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia piccola, Andromeda. Scrive msn.com

«Kaufmann era ubriaco, lei terrorizzata»: ha dormito a Villa Pamphili per 15 giorni con Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com