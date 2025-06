Vignali | Spiegare i motivi del decadimento del pozzo Scotti a Salsomaggiore

Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia, ha presentato un atto ispettivo per chiarire i motivi del decadimento del pozzo Scotti a Salsomaggiore. Situato in piazzale Berzieri, questo manufatto, di propriet√† pubblica, presenta evidenti segni di deterioramento che destano preoccupazione. √ą fondamentale valutare attentamente le cause di questo degrado per garantire la sicurezza e preservare il patrimonio storico della citt√†.

Spiegare quali siano le valutazioni riguardo il decadimento della gabbia del pozzo Scotti a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. Cos√¨ il capogruppo di¬†Forza Italia Pietro Vignaliin un atto ispettivo in cui si ricorda come il manufatto sito in piazzale Berzieri sia "di propriet√† della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: spiegare - decadimento - pozzo - scotti

Vignali: Spiegare i motivi del decadimento del pozzo Scotti a Salsomaggiore.

Gerry Scotti: "Gli addii di Belen e D'Urso a Mediaset? Non me li so spiegare"/ "Bonolis lascia? Non lo farà" - IlSussidiario.net - Gerry Scotti commenta gli addii di Barbara D‚ÄôUrso e Belen Rodriguez a Mediaset e quello imminente di Paolo Bonolis. Secondo ilsussidiario.net

Ascolti tv, Gerry Scotti:"Addii di Belen e D'Urso? Non me li so spiegare" - Gerry Scotti avrà dunque l'onore di riportare in televisione il programma che fu di Mike Bongiorno. Lo riporta affaritaliani.it