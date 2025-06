Vigili del fuoco uccisi in un’imboscata Il sospetto trovato morto accanto a un fucile

Due vigili del fuoco, eroi al servizio della comunità, hanno perso la vita in un tragico agguato mentre cercavano di spegnere un incendio. La loro dedizione e coraggio sono stati brutalmente messi a dura prova da un gesto inspiegabile, lasciando il Paese nel dolore e nella rabbia. Questa terribile aggressione ci ricorda quanto siano fragili coloro che quotidianamente affrontano il pericolo per la sicurezza di tutti.

Erano arrivati sul posto per domare un rogo improvviso, uno dei tanti che purtroppo puntualmente vengono accesi per cause artificiali o naturali nei mesi più caldi dell'anno. All'improvviso, però, l'intervento per domare le fiamme si è trasformato in un film dell'orrore: un uomo ha aperto il fuoco contro i vigili, riuscendo a uccidere due di loro e ferire un terzo. Un bilancio drammatico, una tragedia che ha sconvolto un Paese intero. Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto gravemente ferito in un'imboscata a colpi di fucile durante un intervento per un incendio nei boschi di Coeur d'Alene, nel nord dell' Idaho.

