Una tragica notte scuote Idaho, dove due vigili del fuoco sono stati brutalmente uccisi in un agguato durante un intervento per spegnere un incendio. L’assalitore, un uomo solo, ha anche appiccato il fuoco, provocando un incendio che ha complicato ancora di più la situazione. Lo sceriffo Bob Norris ha confermato che si tratta di un episodio devastante che mette in risalto i rischi e le sfide quotidiane del mestiere dei soccorritori.

È stato un agguato quello avvenuto in Idaho, dove due vigili del fuoco sono stati uccisi e uno è rimasto ferito mentre erano intervenuti per un incendio, e l’assalitore ha agito da solo. È questa la ricostruzione fatta dallo sceriffo della contea di Kootenai, Bob Norris, che in conferenza stampa ha fatto il punto su quanto avvenuto a Canfield Mountain, appena a nord di Coeur d’Alene, una zona ricoperta di alberi e vegetazione meta di escursioni a piedi e in bicicletta. “Riteniamo che il sospetto abbia appiccato l’incendio e che si sia trattato di un’imboscata intenzionale”, ha dichiarato lo sceriffo Norris in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vigili del fuoco uccisi in sparatoria in Idaho, sceriffo: “Il killer ha appiccato l’incendio”

