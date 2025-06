Vigili del fuoco indagine del Viminale | Priorità alla sicurezza del personale

In un momento in cui la sicurezza del personale dei vigili del fuoco è al centro dell'attenzione, il Viminale ha avviato un’indagine per tutelare chi si dedica ogni giorno con coraggio alla nostra protezione. La priorità è garantire ambienti di lavoro sicuri e prevenire rischi invisibili, come l’esposizione ai PFAS. Continueremo a seguire questa delicata vicenda, perché la vita dei nostri eroi merita massima attenzione e tutela.

"Il ministero ha disposto un'indagine che si sta svolgendo e ovviamente l'obiettivo è mantenere per il nostro personale la massima sicurezza". Lo ha detto il sottosegretariato all'Interno Emanuele Prisco (nella foto) in merito all'indagine disposta dal Viminale sull'eventuale esposizione alle pfas del personale dei vigili del fuoco. Un caso che riguarda le morti sospette di tre vigili del fuoco colpiti da neuroblastoma, che hanno prestato servizio nella caserma aretina. Casi sui quali è stata avviata una indagine dallo stesso comando dei vigili del fuoco dell' Emilia Romagna in collaborazione con l'Università, incaricata di condurre un approfondimento scientifico e test volontari su circa trecento vigili del fuoco.

